窮人命苦！英研究：富豪壽命多了快10年

英國研究發現，該國最富裕和最貧困的女性，預期壽命的差距為7.9歲；男性則是9歲到9.7歲不等。乞丐示意圖。（歐新社）

2018-11-23 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦帝國學院全球環境衛生教授埃扎蒂（Majid Ezzati）率領的研究團隊發現，英國最富裕和最貧困的女性，預期壽命的差距從2001年的6.1歲增加到2016年的7.9歲；男性則是9歲到9.7歲不等。

據《CNN》報導，研究團隊發表在《柳葉刀公共衛生》（Lancet Public Health）期刊的論文，分析了英國國家統計局有關人口和死因的健康數據，其中包括了2001年至2016年間的765萬名死者，並調查了他們所在社區的貧富狀況。

研究人員發現，最貧困地區的女性預期壽命為78.8歲，不過最富裕地區的則是86.7歲，至於男性，窮人與富人的預期壽命則分別是74歲83.8歲。論文裡更指出，預期壽命不平等的最大因素，是5歲以下嬰幼兒的死亡，以及呼吸疾病、心臟病、肺癌、消化系統癌症、老年癡呆症。

埃扎蒂說，對於最貧困的社區來說，過去6、7年以來的預期壽命開始下降，這實際上意味著窮人全面在受苦。埃扎蒂表示，就算英國擁有國家級的保健系統，但窮人獲得醫療服務的情況越來越差。

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