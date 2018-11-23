加州野火已83死、560多人失蹤 豪雨滅火又爆土石流危機

加州野火終獲控制，但也使得加州天堂鎮滅鎮。（資料照，法新社）

2018-11-23 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州本月21日起天降豪雨，終於減緩野火焚燒速度，這場恐怖的山林大火終獲控制，截至目前，已有83人死亡、逾560人失蹤，搜救還在進行中，但是及時雨帶來新的危機，大雨下的太猛，使得洪水上升太快，專家發出新的危機警告，指可能引發山洪暴發，甚至引發土石流。

綜合媒體報導，加州野火已連燒2個星期，在昨天又發現2具遺體，死亡人數上升到83人，警方掌控的失蹤名單，還有560多人下落不明，北部普坎山區已經燒毀了超過13000處民居，天堂鎮整個被燒燬滅鎮。

當地時間21日連下一整天大雨，對已乾燥的加州帶來濕潤，讓野火獲得控制，但是，大雨下的凶猛，預計到今天可能會達到4至6英寸（約10.16至15.24公分），但當地消防人員提新的警告，指這場豪雨可能持續下到12月初，在被大火燒過的地區，可能引發山體滑坡，若是引發危機，尤其是被安置在戶外的疏散戶。

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