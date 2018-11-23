將和習近平會談 川普：我準備非常充分

2018-11-23 05:52

〔中央社〕美國總統川普今天堅稱，他下週在阿根廷出席20國集團（G20）高峰會，將和中國國家主席習近平會談，對此他「準備非常充分」，並暗示可能會達成讓美中貿易戰落幕的協議。

20國集團峰會將於本月30日到12月1日，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）舉行，屆時川普將和習近平進行場邊會談。

川普在美國佛羅里達州（Florida）海湖俱樂部（Mar-a-Lago）對媒體表示：「我一生都在為此做準備。」

今天是美國感恩節，他在私人所有的海湖俱樂部，透過電話對駐紮海外的美軍發表演說，隨後召開冗長的記者會。

川普在談論他的準備工作時表示：「我知道每項要素、每個統計數字。我比所有知道這些東西的人更加了解。我的直覺向來正確。」

川普表示：「中國希望（就關稅大戰）達成協議。若能達成協議，我們會這麼做。」

他還表示，他和習近平「關係很棒」。

他說：「我非常喜歡他。我認為他喜歡我。可能現在喜歡我的程度，不若以前我們相處時那樣。」

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