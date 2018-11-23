南韓第一大報社長10歲孫女 辱罵司機「廢人、去死」

2018-11-23 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓再度傳出有權勢階層的家族成員欺壓員工，韓國最大報社長的10歲孫女，被揭發對受僱於她家的57歲司機惡言相向，用極具冒犯性、侮辱人格的話語羞辱司機。此事已成為南韓網友高度關注的事件之一。

綜合韓媒報導，這名10歲女童是《朝鮮日報》社長孫女，即社長次子、《TV朝鮮》代表理事兼專務方正梧的女兒，被她辱罵的司機今年7月剛被僱用，但已在上月26日被解僱。南韓《MBC》電視台週三披露了數段司機錄下的對話內容。這位10歲小千金在被司機載送往返學校、補習班和家的路途中，不斷用不堪入耳的言詞羞辱司機，甚至在行車途中大聲尖叫、出手毆打、任意扭轉方向盤。

韓媒引述錄音檔內容指出，女童用非敬語對司機說：「這大叔是怪物還是傻子？」、「我可不是會輸的人，我是吵架得第一的人哦！」、「我本來很善良，可不想因為大叔而變壞。我跟上一個大叔也說過他很糟糕，但你更糟糕」、「嘿，你！我今天會和媽媽說……，為了讓你失去工作」。

女童還說，「我為什麼要坐下，這是我的車，不是你的車！」、「你是個廢人，沒有手臂、沒有腿，也沒有臉、耳朵和嘴巴……你是個瘋人」、「你爸媽、所有家人都沒把你教育好」、「我真的很討厭你，我要你死，希望你去死」。

司機將錄音交給方正梧身邊人之後，方正梧妻子在車上讓女童向他道歉，但之後卻態度突變，命令他刪除錄音、修繕車輛，隨後就開除他。

女童的父母尚未對此有公開回應，但受僱於他們的一名律師表示，「司機錄下女童所說的內容並洩露給媒體，是不恰當的行為」。

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