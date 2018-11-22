珍珠港事件在世最久美軍倖存者過世 享嵩壽106歲

珍珠港事件在世最久的美軍倖存者查維斯（Ray Chavez）今天辭世，享嵩壽106歲。（美聯社）

2018-11-22 22:52

〔中央社〕珍珠港事件在世最久的美軍倖存者查維斯（Ray Chavez）今天辭世，享嵩壽106歲。日軍1941年12月7日偷襲珍珠港，促使美國加入第二次世界大戰。

查維斯的女兒凱斯琳．查維斯（Kathleen Chavez）告訴美聯社，一直與肺炎搏鬥的查維斯在睡夢中辭世。查維斯生前住在聖地牙哥（San Diego）郊區波威（Poway）。

查維斯今年5月前往華府，在陣亡將士紀念日（Memorial Day）接受美國總統川普表揚。白宮今天在推特發聲明表示，對於查維斯的辭世深感哀傷。

聲明中說：「我們很榮幸今年稍早在白宮接待他。芮伊（查維斯），感謝你報效我們偉大的國家！」

夏威夷珍珠港國家公園管理局首席歷史學家馬蒂內茲（Daniel Martinez）今天證實，查維斯是珍珠港事件中在世最久的倖存者。珍珠港事件奪走2335名美軍和68名平民性命。

查維斯2016年在珍珠港事件75週年紀念活動上說：「我仍感覺失落。我們當時都在一起。我們是朋友和兄弟。我覺得和大家都很親近。」

查維斯雖在二戰期間從未受傷，但他1945年因罹患「創傷壓力症候群」（Post-traumatic stress disorder, PTSD）退伍，他感到焦慮不安且身體顫抖。

回到生長地聖地牙哥，查維斯擔任園藝師和場地管理員的工作，並且從事戶外活動，擁有良好飲食，同時透過嚴格健身計畫，讓他恢復健康，這樣的好習慣一直持續到100多歲。

他的女兒今天笑著說道：「他喜歡樹木，且非常熱愛植物，你可能想知道關於一株植物或樹木的一切，他都瞭若指掌。他95歲時終於退休了。」

不過，他數十年來不曾談論珍珠港事件。然而，1991年珍珠港事件50週年紀念活動前，他突然興致一來，決定重返夏威夷。

他的女兒回憶：「然後我們參與55、60、65、70週年紀念活動，從那時候起，我們參與每一年的活動。」凱斯琳．查維斯並說，查維斯原本打算參與下個月珍珠港事件的紀念活動，但身體開始衰退而作罷。

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