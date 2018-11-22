「我是男子漢！一定要勇敢」 男童含淚抽血萌翻網友

2018-11-22 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕經常在醫院、診所聽見孩童打針時狂哭，家人及護理人員總會在一旁安撫。近日中國1名小男童抽血時，意外勇敢地為自己打氣加油，「我是男子漢！一定要勇敢」、「我是數學班長，我一定可以堅強」，但男童的眼角仍止不住淚水，更在抽血前一刻，收手不讓醫生打針，可愛的模樣萌翻不少網友。

近日中國瘋傳一段男童的抽血過程影片，片中可見1名穿著藍色運動服的男童，他在抽血時雙眼含淚，護理人員和老師在一旁鼓勵他，男童則邊擦眼淚，邊激勵自己說：「老師說抽完血，如果沒有哭會給我貼紙」、「我是男子漢！一定要勇敢」、「我是數學班長，我一定可以堅強」等語句，但準備要打針時，他仍害怕地收起手問說：「可以3秒鐘完成嗎？」，可愛的模樣萌倒不少網友。

許多網友紛紛被男童激勵自己的語句逗樂，也被他假裝堅強的模樣萌到，「自我鼓勵，但怕打針的模樣也太可愛了」、「好萌的小男子漢」、「重刷好幾遍」，也有網友認為「這男童長大鐵定是要幹大事的」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/