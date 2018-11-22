中國旅客帶香腸闖關 日本驗出第3例非洲豬瘟病毒

日本當局今（22）日宣布，在從自中國大連飛抵日本的旅客所攜帶的豬肉香腸中，檢出非洲豬瘟病毒。豬隻示意圖。（法新社）

2018-11-22 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情持續延燒，包括台灣等鄰國也陸續截獲帶有非洲豬瘟病毒的肉製品。日本當局今（22）日宣布發現第3例，在從自中國大連飛抵日本的旅客所攜帶的豬肉香腸中，檢出非洲豬瘟病毒。

《共同社》報導，日本農林水產省今日宣布，本月9日從中國大連飛抵成田機場的旅客，被檢疫犬察覺後，相關人員上前檢查發現其攜帶了豬肉香腸，之後驗出非洲豬瘟病毒基因。

這是日本確認到旅客帶入非洲豬瘟的第三例。當局表示，今後將在入境環節繼續採取徹底的應對措施。

日本上月初首次發現非洲豬瘟病毒，10月1日從北京飛抵北海道新千歲機場的旅客所攜帶的豬肉香腸，檢出非洲豬瘟病毒。

農水省本月9日再度宣布第2例，10月14日一名從中國上海飛抵東京羽田機場的旅客，被發現攜帶了豬肉餃子，之後被驗出非洲豬瘟病毒。

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