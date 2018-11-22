一點都不能少？ 中國快遞公司服務範圍 竟包括「秦國」

2018-11-22 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕總部在中國的快遞公司「順豐速運SF Express」近期內引發網路話題，原因在於1份印刷品當中，該公司竟稱國際運送業務的範圍包括「秦國」，讓台灣網友笑稱「一點都不能少是真的」、「發明時光機了？」。

中國網友20日在微博中貼出1張「順豐速運SF Express」快遞公司的印刷品，顯示該公司的國際運送服務中，可將客戶的貨物送達「新加坡」、「韓國」、「馬來西亞」、「日本」、「越南」、「澳大利亞」、「美國」與「秦國」。

許多台灣臉書「爆笑公社」網友認為，該張印刷品相當「奇葩」，相繼留言指出「秦國，一點都不能少」、「秦始皇也要訂淘寶哦」、「這太強大了，時光業務」、「你是沒有資格了解，秦國國土範圍的百姓」、「嬴政有你的包裹！」、「送貨員是小叮噹嗎？」。

根據《鳳凰網》報導，稱順豐速運品牌部對此回應，目前還未親眼見到該份印刷品，因此無法確定它是否為公司印製，但研判應該是舊的出錯印刷品，若查出是公司內部校對有問題，必定會改善此情況，往後將「避免類似情況出現」。

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