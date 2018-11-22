英雄變階下囚！海豹軍官虐殺IS少年兵 還拍照炫耀

2018-11-22 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕戰爭使人瘋狂；美軍戰功卓越的知名勁旅「海豹突擊隊」，日前有名資深軍人被控，涉嫌在前往中東剿滅伊斯蘭國（IS）的任務中，以一把自製獵刀殘忍的將1位受傷的IS少年兵割喉放血，之後還涉嫌槍殺非武裝平民，犯下多起戰爭罪；他被依多項罪名起訴，近日將移送美國軍事法庭受審。

綜合媒體報導，現年39歲的愛德華‧加拉赫（Edward Gallagher），原本是位美國海軍的海豹突擊隊成員，身為一位突擊隊軍醫與狙擊手的他，原先在他19年的服役期間，在出征中東剿滅伊斯蘭國（IS）時戰功赫赫，不但被任命為海豹突擊隊第7支隊的排長，更曾被提名授勳美軍第三榮譽的「銀星勳章」；不過隨著他遭美國海軍犯罪調查局（NCIS）調查發現多起戰爭罪行，使加拉赫瞬間從英雄變成階下囚。

調查指出，在2017年5月間，當時伊拉克軍人在一場空襲後，俘虜一位年紀約12~17歲的IS少年兵，這位少年兵身受重傷，而加拉赫與另一名突擊隊軍醫在幫他急救；結果加拉赫竟突然不發一語拿出自製獵刀，朝著少年兵的脖子猛刺；接著加拉赫還一手拉著這名死去少年兵的頭，一手持獵刀，與他排中的成員拿著美國國旗合影留念，拍完加拉赫還將照片傳給其他的同袍炫耀。

同時NCIS的特工還發現，在加拉赫部屬在中東期間，他還多達8次無故開槍攻擊平民；此外NCIS也逮捕了多位涉嫌串供、對戰爭罪行知情不報的多位突擊隊軍人，最高涉及中尉；加拉赫被依預謀殺人、殺人未遂、涉嫌妨礙司法公正、使軍隊失去信譽等近12個罪名起訴，預料如果他被判有罪，最高將面臨無期徒刑。

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