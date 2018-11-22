習思想一字都不能多！中國編輯多寫3字挨罰2萬元

陝西日報的編輯，因為在文章寫到習思想的特定詞句時，在習近平（圖）的名字後多加了「總書記」3字，而犯了「政治類差錯」被罰錢。（美聯社檔案照）

2018-11-22 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕「習思想」不容增減！陝西日報的新聞部編輯與值班主管，因為在文章寫到習思想的特定詞句時，在習近平的名字後多加了「總書記」3字，而犯了「政治類差錯」，2人共被處罰了人民幣1萬5000元（約新台幣6萬7000多元）的罰金。

香港《南華早報》取得了陝西日報的內部懲處文件，並在今日報導中提到，陝西日報新聞部編輯劉匯與值班主任王戈華，15日發送到出版中心的稿件中，將文章內「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫成「習近平總書記新時代中國特色社會主義思想」，多了「總書記」3個字，犯下嚴重錯誤，文件顯示，是劉匯將原本正確內容給改錯。

雖然習進平確實為中國總書記，但是「習近平新時代中國特色社會主義思想」此句話被視為「習思想」專有名詞，中國官媒的工作人員提到此句話時，一律得完整提及這16個字，陝西日報的編輯與值班主任無疑「犯下了大錯」。

儘管在16日凌晨，編輯出版中心校對組發現了這個重大錯誤並予以修正，但是陝西日報仍舊依照管理處罰辦法，對2名犯下「政治類差錯」的工作人員罰款，處第一責任人劉匯人民幣5000元（約新台幣2萬2500元），值班主任王戈華1萬元（約新台幣4萬5000元）。

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