嚇壞網友！女舞者對鏡頭燦笑 下秒驚見黑色詭影探出頭

2018-11-22 21:47

〔即時新聞/綜合報導〕錄影或拍照時,有時會拍到無法解釋的現象,近期英國1名20歲女舞者被朋友拍攝1段影片,結果她們重播時都被嚇傻,他們發現少女在燦笑時,窗戶倒影出現1個黑色詭影,探出頭再縮回去門後,嚇壞不少網友,但也有網友懷疑是不是惡作劇。

舞者佩姬(Jessica Page)與她的朋友普拉特(Isabella Platt)錄下1段6秒鐘的影片,片中可見佩姬原本低頭滑手機,突然她抬頭對鏡頭燦笑,結果意外拍到窗戶內有個謎樣黑色的倒影,看起來像個人影,探出頭又再縮回門後,她們在看重播時都被這幕嚇傻,佩姬也在推特發文:「當晚只有她和普拉特,不知道那個黑色人影為何會出現,有人知道為什麼嗎」?

影片釋出後,已經超過300萬觀看次數,也引起網友熱烈討論,許多網友也被黑色人影嚇到,紛紛說:「害我今晚睡不著」、「快瘋了!感覺好可怕」、「趕快搬出去」、「不要告訴我真相」,但也有網友紓解恐怖氣氛,笑說:「難道不是妳嗎?」並將原PO後製在黑色人影上,也有人懷疑「不是惡作劇嗎?」、「搞不好是妳家人回來,看一下妳們」。

So me and iz were the only ones in the house this night, was looking back through our videos DOES SOMEONE WANT TO TELL ME WHAT THE FUCK THAT IS IN THE REFLECTION OF THE WINDOW brb packing my bags pic.twitter.com/jhsbM1yR7Q