嚇壞網友！女舞者對鏡頭燦笑 下秒驚見黑色詭影探出頭

2018-11-22 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕錄影或拍照時，有時會拍到無法解釋的現象，近期英國1名20歲女舞者被朋友拍攝1段影片，結果她們重播時都被嚇傻，他們發現少女在燦笑時，窗戶倒影出現1個黑色詭影，探出頭再縮回去門後，嚇壞不少網友，但也有網友懷疑是不是惡作劇。

舞者佩姬（Jessica Page）與她的朋友普拉特（Isabella Platt）錄下1段6秒鐘的影片，片中可見佩姬原本低頭滑手機，突然她抬頭對鏡頭燦笑，結果意外拍到窗戶內有個謎樣黑色的倒影，看起來像個人影，探出頭又再縮回門後，她們在看重播時都被這幕嚇傻，佩姬也在推特發文：「當晚只有她和普拉特，不知道那個黑色人影為何會出現，有人知道為什麼嗎」？

影片釋出後，已經超過300萬觀看次數，也引起網友熱烈討論，許多網友也被黑色人影嚇到，紛紛說：「害我今晚睡不著」、「快瘋了！感覺好可怕」、「趕快搬出去」、「不要告訴我真相」，但也有網友紓解恐怖氣氛，笑說：「難道不是妳嗎？」並將原PO後製在黑色人影上，也有人懷疑「不是惡作劇嗎？」、「搞不好是妳家人回來，看一下妳們」。

相關影片請見：

  • 近期有網友上傳影片，發現她對鏡頭燦笑時，後方窗戶的倒影出現1個謎樣鬼影，引起網路熱議。（圖翻攝自佩姬推特影片）

    近期有網友上傳影片，發現她對鏡頭燦笑時，後方窗戶的倒影出現1個謎樣鬼影，引起網路熱議。（圖翻攝自佩姬推特影片）

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