新加坡第4代接班人選 財長王瑞杰呼聲高

2018-11-22 19:34

〔中央社〕新加坡第4代接班人近期將浮現，執政的人民行動黨明天將召開黨團會議，公布可能是總理李顯龍接班人的第一助理祕書長人選，財政部長王瑞杰的呼聲最高。

新加坡執政黨第一助理祕書長職務目前傳出不同人選，王瑞杰與貿工部長陳振聲都有可能。

人民行動黨11日舉行幹部大會，改選中央執行委員會，第4代領導團隊年輕內閣部長有機會出任黨高層職位。改選的14名中委中，有9人屬於第4代團隊成員，第3代核心成員有5人引退。

中央執行委員會預計明天召開黨團會議，宣布完整中委名單，決定核心成員職務。

研究東南亞區域政治的布拉格中歐政治經濟研究所長鄭欽宇指出，根據新加坡政治發展脈落，助理祕書長通常是總理或副總理人選，李顯龍接任總理前也曾任助理祕書長。

但教育部長王乙康未被點名出任第一或第二助理祕書長，鄭欽宇認為，可能是王乙康2015年大選才步入政壇，從政資歷不足，無法列入核心名單。

王瑞杰未正面回應指定接班人的說法，僅指下屆總理須獲內閣與新加坡人的信任。

除了今年57歲的王瑞杰可能出任第一助理祕書長，另有第二助理祕書長由陳振聲擔任的說法，以因應可能提前在明年舉行的大選。

新加坡上次大選在2015年9月，下屆選舉最遲需在2021年4月舉行，但明年是英國人萊佛士（Stamford Raffles）1819年來到新加坡200年，明年提前舉行大選是最佳時機的說法不脛而走。

新加坡內閣今年4月大規模改組，幅度擴及所有部門，交通部、衛生部、國防部、內政部及律政部不受影響，其他部門均由年輕部長出任。政治分析家多認為，這是要讓第4代領導團隊有更多歷練。

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