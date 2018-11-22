南非勇男遇襲頭上被插一把刀 大難不死還能騎單車就醫

2018-11-22 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕南非開普敦有名男子，日前騎單車通勤上班時，途中遭到2名匪徒持刀搶劫，結果男子的頭部竟被匪徒插入一把刀；結果男子不但還能將匪徒打跑，大難不死的他還能自行騎腳踏車前往醫院求診，所幸最後沒有生命危險。

綜合外媒報導，34歲的尚恩·韋恩（Shaun Wayne）在11月19日騎腳踏車上班，結果他在經過高登灣大道（Gordon's Bay Drive）時遇到2位搶匪；其中1位搶匪還把長達15公分的刀子插進他的頭部，結果韋恩不顧頭上還插著刀子，不僅將腳踏車搶回來，還奮力將對方打跑。

最後韋恩自己還騎著單車，跑到當地醫院求診，駭人的模樣嚇傻醫療人員；不過經當地醫院的醫療人員考量他的傷勢嚴重，在幫他進行急救後，決定不等救護車到達，便自行開車幫他轉送到大型醫院處理。

所幸這把刀子避開腦部，沒有造成致命傷，經過緊急手術後，韋恩已經救回一命，現在還在醫院檢查；而這起搶案在當地也不是第一次，近期已經發生數起搶案，61歲的前南非自行車冠軍溫佩·范德梅威（Wimpie van der Merwe）在社群平台抨擊，「我跟我朋友才在上週於同一個地點遇襲，結果馬上又有人在一地點被搶；而警察跟治安還是華麗的失蹤！」當地警方表示，他們現在正調查韋恩這起搶案，目前當局也已經逮捕一群疑犯，不過與韋恩的搶案沒有關係。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/