科摩多巨蜥吸金 印尼國家公園門票擬調漲50倍！

印尼政府為保護世上最大的蜥蜴「科摩多巨蜥」而建立科莫多國家公園。（路透）

2018-11-22 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕印尼科莫多國家公園（Komodo National Park）吸引不少遊客前來一睹世上最大的蜥蜴「科摩多巨蜥」，但未來可能口袋要夠深才有機會到訪，印尼當局計畫將門票費提高50倍，達500美元（約新台幣1.5萬元）。

綜合外媒報導，印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）省長維克多（Viktor Bungtilu Laiskodat）最近警告，遊客必須付出更多的錢才能看到科摩多巨蜥。他指出，該國家公園必須保持一定程度的聲望，因為它是世上唯一可以在自然棲地看到這種瀕危物種的地方。

維克多週三（21日）表示，科摩多巨蜥非常獨特，但遺憾的是，牠們被廉價對待，「我們將與中央政府討論這個問題，希望公布一項嚴格的規定，將國家公園最低門票費用訂為500美元」。

據多個旅遊網站指出，目前科莫多國家公園的非假日門票費用為15萬印尼盧比（10美元，約新台幣300元）。

除了調高門票費用，維克多還計畫為進入科莫多國家公園的船隻訂定不同的收費標準，從5萬美元（約新台幣155萬元）起跳。

該國家公園在1991年獲聯合國教科文組織確立為世界遺產，印尼和海外遊客日漸增加，據印尼官員的說法，大量湧入的遊客已引發許多環境問題。

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