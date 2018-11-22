他只是彈走腿上1隻蟑螂... 3人骨折6人被拘留

中國貴州1名趙姓男子在網咖時發現腿上有隻蟑螂在爬，隨手彈到王姓男子身上，王男氣炸了，2人從口角演變到各自撂人拿鋼管、板凳互毆，場面完全失控。圖為示意圖。（法新社）

2018-11-22 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國一群人因為一隻蟑螂發生全武行！貴州1名趙姓男子在網咖時發現腿上有隻蟑螂在爬，隨手彈到王姓男子身上，王男氣炸了，2人從口角演變到各自撂人拿鋼管、板凳互毆，場面完全失控。

綜合媒體報導，中國媒體22日報導指出，貴陽的趙男11月10日在網咖上網，他坐著沒多久就發現腿上有蟑螂在爬，不經意順手一彈，就彈到坐在隔壁的王男身上；王男勃然大怒，找趙男理論一陣後，夥同自己在網咖的友人毆打趙男。趙男不甘示弱，馬上打電話找人，雙人人馬約10幾人持鋼管、板凳大打出手，從店裡打到店外。

事後當地警方表示，這場打鬥持續了10多分鐘才被前來的警察喝止，參與鬥毆的民眾都有不同程度的輕重傷，其中有3人打到骨折，傷勢最為嚴重。目前警方已拘留6名主要嫌疑犯，全案仍待進一步調查。

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