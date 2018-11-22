涉性侵8名女信徒 南韓異端教主李載祿遭判刑15年

南韓「萬民中央教會」教主李載祿因涉嫌性侵女信徒遭判刑15年。（法新社）

2018-11-22 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕〕南韓基督教異端「萬民中央教會」教主李載祿（Lee Jaerock）因被控性侵8名女信徒，今天遭定罪，被判15年徒刑。

綜合報導指出，75歲的李載祿過去在首爾九老區（Guro）創立萬民中央教會，1982年只有12名信徒，現在教會信徒人數已達13萬人。不過最近卻有8名女性指控曾遭李載祿性侵，法院發現李載祿長期以來對她們強暴、騷擾數十次，被害人受制於李的宗教權威，因此無法抗拒，法院今天判處李15年徒刑。

報導指出，李載祿在聆判時雙眼緊閉，臉上也沒有表情，他否認控罪，律師更指稱提告的女性是因為違反教規遭驅逐，才誣控報復。今天法庭旁聽席現場有約100名萬民中央教會信徒，部分信徒甚至相信李載祿就是神。但由於其教義與正統基督教差異很大，此教派一直被南韓基督教各大宗派認為是異端。

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