前士兵屠殺農民 瓜地馬拉法院判5160年徒刑

2018-11-22 17:08

〔中央社〕瓜地馬拉法院今天以屠殺罪判處一名前士兵5160年徒刑，他在這個中美洲國家內戰數一數二嚴重暴行中屠殺201名農民。

法院判定，羅培茲（Santos Lopez）是171起殺人案的「罪魁禍首」，判處他每起案件30年徒刑，總計5130年。

他因與一名倖存孩童命案有關，額外被判30年徒刑，但這些刑期為象徵性質，因為瓜地馬拉執法上限為50年。

羅培茲是美國訓練反叛亂部隊凱畢爾（Kaibil）成員。他在美國被捕，2016年被驅逐出境。

根據調查，羅培茲隸屬一支巡邏隊，這支巡邏隊1982年12月在與墨西哥接壤的杜斯艾雷斯村（Dos Erres）進行屠殺。這些士兵當時試圖奪回被游擊隊偷走的約20把步槍，導致19名士兵在稍早一場埋伏行動身亡。

杜斯艾雷斯村故事被寫入2017年紀錄片「尋找奧斯卡」（Finding Oscar），這部片由美國名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）擔任監製，講述尋找一名男孩的故事，這名男孩活下來，由一名士兵養大。

另有幾名凱畢爾成員被定罪，每人被判處超過6000年徒刑。

根據聯合國（UN），瓜地馬拉內戰期間，約20萬人喪生或下落不明。內戰於1996年結束。

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