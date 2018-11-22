別再上網了！研究：智慧型手機造就「玻璃心世代」

隨著網路的發達，現代人幾乎人手一台智慧型手機，也造就了一個「玻璃心世代」。（法新社）

2018-11-22 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路、科技的發達，現代人幾乎人手一台智慧型手機。不過美國一項研究卻發現，智慧型手機對年輕人的負面影響相當大，甚至造就了一個「玻璃心世代」（mentally fragile generation）。

綜合外媒報導，1995年以後出生的年輕人是歷史上第一群在整個青春期都有智慧型手機陪伴的人們（iGeneration，以下稱iGen）。美國聖地牙哥州立大學（San Diego State University）的研究指出，這些年輕人生活在最安全的世代，但他們卻將大多數時間都花在上網、瀏覽社群網站、電動遊戲上面，較少從事閱讀、與朋友面對面互動等非螢幕活動（non-screen activities）。

研究發現，iGen人們的心智成熟速度比幾十年前的人們慢，相較於過去的年輕人，縱使iGen人們已經18歲成年，他們仍不太會去考駕照、找工作、約會或是在無父母陪同下出門。而且iGen人們的心靈層面相當脆弱，他們容易因為上網有不滿足感，這還可能導致憂鬱症、自殘、甚至是自殺。美國聖地牙哥州立大學教授潔恩（Jean Twenge）指出，過去幾年裡女性自殘的比例成長了2到3倍，青少年自殺也多了1倍。

隨著智慧型手機普遍，心理健康疾病也變多，年輕人如何運用休閒時間，對他們的心理健康相當重要。潔恩表示她從2011年就發現，年輕人的行為、心理健康有了驟變，越來越多人感到孤獨、被遺漏、或是認為自己什麼事都做不好、覺得自己沒用。

潔恩也說，iGen人們也已經意識到他們生活中少了些什麼，他們也已有整天滑手機或許並非好事的自覺。多數iGen的人們也發覺到身處網路世代的壞處，很多人不喜歡面對面聊天時，朋友卻在看手機。

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