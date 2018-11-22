畫面曝光！遼寧男駕車衝撞學童路隊 慘釀5死18傷

男子駕車衝撞學童路隊，釀至少5死。（合成照，擷取自YouTube）

2018-11-22 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧今天中午12時許發生一起嚴重交通事故，一名男子駕車衝撞排隊過馬路的一群學童，導致至少5人死亡，18人受傷。

根據中國《多維新聞》報導，這起嚴重事故發生在遼寧葫蘆島建昌小學校門口，事發當時正值放學時間，學前班學童正排隊過馬路準備回家，一輛奧迪A6轎車高速攔腰撞上路隊，一口氣撞倒並輾過多名學童，肇事駕駛眼見闖下大禍，竟未下車察看反而駕車逃逸，警方最終在下午2時20分許將其逮捕。

由於時值放學時刻，學校周圍聚有許多民眾，眾人見狀連忙上前幫忙，根據媒體公布的影片畫面，現場有父母急著找尋孩子，也有居民慌亂地辨識死者身分，一旁受傷的學童們更痛得哇哇大哭，場面可說是相當混亂。

報導指出，現場監視器畫面及目擊者證詞均顯示，男子駕駛的車輛在衝撞人群前並未閃避也未剎車，由於男子肇逃後落網被捕，警方現正積極調查事故發生原因，尚未排除蓄意衝撞人群的可能。

相關影音：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/