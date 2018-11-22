適合、不合讓基因決定！日本業者推「DNA相親法」

日本現在出現一種「DNA相親法」，讓男女可以透過基因來找對象。（圖擷自Value Press）

2018-11-22 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕許多人會透過相親的方式找尋另一半，相親時常雙方常會依外貌、金錢、家境等條件評斷對方。不過日本現在卻出現一種「DNA相親法」，讓男女可以透過基因來找對象。

綜合報導指出，日本最近出現一種「DNA相親法」，這種相親法是利用人體的HLA（人類白血球抗原，在動物界，HLA分子與動物的配偶對象選擇相關）進行配對。HLA會讓人體發出一種獨特氣味，當一對男女的HLA越不一樣，就越容易被對方吸引，這也是為何普遍情侶都會認為對方的氣味很香。

日本《NHK》電視台最近就採訪了一場DNA相親活動，參加者在過程中需要戴上面具，而且也不會公開年齡、職業、收入等條件。因此參加者只能知道彼此的DNA相合度，如果有70%以上就代表非常合襯。其中一對DNA相合度為82%的男女表示，交談過程非常順利，有一拍即合的感覺。

目前日本有4家提供DNA相親服務的公司，顧客只要支付數萬日幣的DNA檢查費，相親公司就會介紹適合的對象。DNA相親不但可以加快配對進程、減少配對失誤，二人也有很大的機會生下免疫力較強的小孩。

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