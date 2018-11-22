加拿大再驗出中國製「毒玩具」 零售商召回逾5.2萬套

2018-11-22 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國製玩具再傳含有害物質！加拿大折扣零售商「Dollarama」近日共召回逾5.2萬套，一款已出售的中國製塑膠娃娃「MONTOY Doll」，據悉該玩具含過量的化學物質「鄰苯二甲酸酯」（Phthalate）。

綜合外媒報導，先前有研究顯示，若兒童長期吸吮或咀嚼含有鄰苯二甲酸酯的玩具，恐會造成生殖和發育異常，因此加拿大自2010年開始，就管制其在塑膠玩具和嬰兒用品的含量，但該國衛生部卻在日前查獲「MONTOY Doll」的鄰苯二甲酸酯超標。

因此「Dollarama」位在蒙特婁的總公司，緊急召回2017年10月16日至今年10月5日售出的共約5萬2775套「MONTOY Doll」，而每套含有1隻娃娃和12個配件。該款玩具編號為「 08-3048458」，代碼為「UPC 66788824057」，兩者皆可各從玩具包裝的右上角及背部發現。目前則未傳出有相關受害消息。

報導亦指出，「Dollarama」今年8月也才因中國製玩具「跳球」（Skip Ball），被查出也含鄰苯二甲酸酯，而召回約50萬顆跳球。

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