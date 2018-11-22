亞美尼亞男遣返途中毆打空服員 下機逃逸遭飛機輾斃

一名25歲的亞美尼亞籍男子被西班牙遣返，他在機上毆打空服員後，趁飛機中降俄羅斯時逃逸，最後卻被機輪輾死。機場跑道示意圖。（法新社）

2018-11-22 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯莫斯科國際機場昨傳出事故，一名25歲的亞美尼亞籍男子耶普米安（Albert Yepremyan）在跑道被飛機輾死。當地警方證實，耶普迷安被西班牙遣返，耶普迷安在機上毆打空服員後趁飛機降落時逃逸，未料發生憾事。

綜合外媒報導，當地警方今曝光耶普米安遭飛機輾過的畫面，耶普米安被西班牙遣返回亞美尼亞首都，但卻在飛機上毆打一名男性空服員，機場並連絡塔台，要求在俄羅斯莫斯科機場中停，耶普米安卻趁機逃逸。班機再度起飛後，機長曾通報「撞到動物」，但未發現儀器異狀，直到飛機抵達雅典時，才發現機輪上殘留耶普米安的屍塊。

機場人員指出，耶普米安逃逸後，並沒有在俄羅斯出境，機場人員原以為他透過其他方法逃亡，沒想到竟慘死在機輪下。

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