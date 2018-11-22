美感恩節塞車塞到滿出來 川普笑納當政績

美國感恩節交通爆量，川普認為是他壓低油價有功。（路透）

2018-11-22 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國進入感恩節假期，在美「沒車等於沒腳」的情況下，無論是返鄉、購物或出遊，勢必都得開車上路，自然造成交通大堵塞。美國總統川普表示，有媒體將塞車問題歸咎於他讓油價下降，導致大批人潮開車所導致，他諷刺地說：「真是對不起大家！」

川普今日在推特上寫道，「你就是沒辦法戰勝假新聞，今天的一大頭條是，我費盡心力讓油價下跌，使得更多人開車上路，導致全國交通大堵塞，真是對不起大家！」

「美國汽車協會」（AAA）預測，今年的感恩節會有5430萬名美國人的外出里程在50英里以上，將締造自2015年以來最高的交通量，陸海空交通的運輸量也會比去年多出250萬人。

作為美國盟友的沙烏地阿拉伯近來爆出華郵記者哈紹吉分屍案，幕後黑手指向沙國王儲穆罕默德，引發多國譴責，但川普仍幫盟友說話，強調沙國是與美國一同對抗伊朗及恐怖主義的重要角色，取消對沙國的軍售相當不智，且沙國還會配合美國的要求穩定油價，若美沙交惡將導致油價飆漲。

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