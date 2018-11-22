劉強東案關鍵錄音曝光！ 路透：女大生遭強姦留精液當證據

中國億萬富豪、京東集團創辦人劉強東8月在美國涉嫌性侵女大學生，全案由美國檢方進行調查。（美聯社資料照）

2018-11-22 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國億萬富豪、京東集團創辦人劉強東8月在美國涉嫌性侵女大學生，全案由美國檢方進行調查。英國媒體透露更多案件細節，稱事發當晚劉強東曾告知助理「別妨礙他」，就開始在轎車的後排座位猥褻女大生，並強姦女大生，女大生則保存劉的精液當作證據，事後劉強東助理還曾試圖要與女大生和解。

《路透》報導，美國檢察官擔心供詞不足無法說服陪審團，所以至今並未提出指控，正在考量當事人以外的證詞，以突破目前的僵局。爭議點包括，針對當晚發生的事件雙方不同的說法、警方最初認定沒有發生犯罪行為，以及受害女生最初是否對劉強東起訴猶豫不決。

警方的報告顯示，劉強東在一家日本餐廳認識女大生，女大生說她喝醉了，需要幫助才能回家。劉強東的私人助理Alice Zhang就幫助讓女大生上了劉強東的座車，劉強東也一同上車前往女大生的住所。助理原本試圖坐在女大生與劉強東之間，卻被劉強東警告「別妨礙我」，助理被迫坐到前排座位，劉強東就開始猥褻女大生。知情人士透露，助理坐到前排座位後，將收音機打開，並移開了後視鏡。

當他們到達女大生的住處後，劉強東告訴司機和助理，他很快就會回來。但據一名知情人士透露，劉強東在女大生住處停留大約4個小時，其中包括洗澡，赤身裸體躺在女大生的床上。

《路透》根據一份警方錄音報導，女大生向警方表示，她一直拒絕劉強東，並試圖讓他離開，「別那樣做。你有妻子和孩子」，她還說：「他想把我拉進淋浴間，我盡了最大的努力與他反抗」、「我知道你是個好人。你可以冷靜下來，這樣你就知道自己現在在做什麼了」。據知情人士透露，女大生告訴警方，劉強東最終將她制伏，並強姦了她，她將劉強東留在床單上的精液作為證據。

事件發生後第二天，劉強東的另一名助理Vivian Yang聯絡女大生，要求「談談昨天發生的事」，建議女大生與卓越集團董事長李華見面，但女大生拒絕了這個提議，並說她只想和劉強東談。無法確定李華是否被安排做中間人，也無法得知李華是否知悉此事。

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