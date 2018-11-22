不願被盤查而與警扭打 英男飛踢女警害她顯被爆頭

2018-11-22 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦18日晚間有兩名一男一女警員，在溫布頓（Wimbledon）攔查一輛可疑車輛時，遭車上3名男子反抗，雙方因而在大街大打出手，其中一人趁亂助跑飛踢女警，害她頭部險些被迎面駛來的公車輾過。

綜合外媒報導，衝突過程中，男警先被20歲駕駛佩恩（M artin Payne）拖離警車，但他緊緊抓住對方的腿，兩人遂開始在路上扭打，女警見狀朝佩恩噴催淚瓦斯，卻無功而返，這時另名男子為助同夥脫身，助跑飛踢女警至路中央，害她險些成為公車輪下亡魂，後來2名員警經一名機車男騎士出手相救，才順利逮捕佩恩，但其餘2人仍在逃中。

全程經路旁看好戲的民眾拍下，並上傳網路。倫敦警察聯合公會（Metropolitan Police Federation）主席馬許（Ken Marsh）對此痛批路人冷漠，警察被人打還坐視不管，只顧錄影片、說三道四，不願出手相助。馬許也呼籲警方，執勤時要評估風險，當自認沒有能力逮捕嫌犯，就讓對方離開，因為光靠勉強涉險，不可能成功執法。

此外警方指出，目前佩恩正被拘留，而女警頭部受傷、男警全身多處挫傷，事後皆住院治療。

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