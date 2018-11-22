興建卡達世界盃場館 移工1天8小時薪資僅200元

卡達世界盃場館移工1天工作8小時，薪資卻僅有200元。（美聯社）

2018-11-22 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕2022年世界盃足球賽將於卡達舉行，為準備好比賽場地，政府聘請工人興建工程，但這些工人一天的工資竟只有5英鎊（約近台幣200元），一週薪資更不到35英鎊（約台幣1千3百元）。

《衛報》報導，這些興建卡達世足賽場館的工人多為外籍移工，年齡約為28至38歲，多數人已經結婚，至少都有一個小孩需要扶養，一名工人說道：「卡達是富有的國家，我以為我們可以拿到巨額薪資，但來到這裡後才發現恰恰相反。」

問及薪資，工人表示，一天工作8小時，工資5英鎊（約近台幣200元），一週工作6天，薪資仍不到35英鎊（約台幣1千3百元），雖然卡達政府有提供食物及住宿，但是賺的錢不多，要寄回家鄉當作家庭主要收入的錢仍不夠，一名38歲的移工表示，這筆資新和當初預期的有相當大的落差，他有2個兒子要扶養，但薪資卻養不起家人。

對此卡達政府承諾設定最低月薪160英鎊（約台幣6千3百元），雖然每週仍不到40英鎊（約台幣1千5百元），「al-Rayyan」體育場的承包商已於9月正式施行該政策；專家表示，正在設法改善工人的處境。

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