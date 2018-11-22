少女肚子異常腫大 超音波照出「魚寶寶」

2018-11-22 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓艾爾貝省（Albay）有名17歲少女貝希娜（Kimberly Robles Besinal），去年6月起，肚子異常脹大且伴隨胃部、胸部疼痛及呼吸困難，經醫院檢查後，有家人認為她與「海中異形」亂倫，懷上「魚寶寶」。

綜合外媒報導，貝希娜家人認為貝希娜異狀，是背地裡與男人亂搞懷孕所致，遂帶她到醫院做超音波檢查，結果畫面照出貝希娜子宮有一條魚，讓家人更詫異不已，相信她被當地傳說的海中異形「入侵」，才懷上異形。

據該傳說內容指出，如果當地女性月經來潮時，未著內褲下海游泳，就容易被海中異形迷惑，進而發生關係，懷上牠們的孩子，所以女性月經來潮階段，最好待在陸地5天，待經期結束。

但時過一年多，貝希娜並沒有誕下魚寶寶，於是再到院進一步檢查。其主治醫師法南德茲（Massachusette Fernandez）檢查後透露，貝希娜的異狀起因於卵巢囊腫，這也讓她體重自40公斤增重至50公斤。

貝希娜父親得知真相後，才終於相信她沒有與男人或異形亂搞，目前他們正在籌錢，準備動手術摘除。但貝希娜表示，祖母與堂姊到現在仍堅信她是當地傳說的「受害者」。

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