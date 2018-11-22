中國新疆建「團結新村」 外媒：維、漢仇恨不減反增

中國當局在新疆設立「團結新村」模範社區。（擷取自天山網）

2018-11-22 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近年打壓新疆採軟硬兼施策略，不僅大舉設立再教育營關押逾百萬維吾爾人，還從4年前開始建立維漢合住的「團結新村」示範社區。外媒引述當地民眾看法，指當局此一做法不僅未促進維漢2族和諧，反而增加維族人對漢人的憤慨及仇視氣氛。

美國《自由亞洲電台》引述《美聯社》報導，指新疆政府在和田等地區建立諸多「團結新村」，在當地興建廉價或免費的房舍，交替分配維吾爾族及漢族家庭入住，企圖營造維漢和平共處，共同生活的表象，被視為中共對新疆局勢未來的一種構想，是當局在「降伏」新疆維族穆斯林後的計畫樣板。

報導分析，若對團結新村此一模範社區深入檢視，會發現中國政府一貫宣揚的「民族團結」，恰恰揭示維吾爾族在當局維穩過程當中遭剝奪的東西，如清真寺、具有尖拱、雕刻裝飾的維族傳統磚房，取而代之的是被當局視為團結象徵，維吾爾族人高舉中國國旗的彩色壁畫。

《自由亞洲電台》引述當地維族民眾的看法，指這種做法反而加深維族人對漢人的仇視，使雙方關係更加不合，強調「政府打著民族團結的旗幟，反而做出民族分裂、撕裂族群情感的事情」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/