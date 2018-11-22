室內賽變大亂鬥？ 選手抄鐵椅、磚塊互毆爆頭濺血...

2018-11-22 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥週一晚間一場摔角比賽變調淪抄傢伙互毆？！一名來自波多黎各的44歲選手科沃（El Cuervo）疑趁比賽暫停期間，高舉鐵椅攻擊54歲的多明諾（Angel o Demonio），破頭流血、鼻青臉腫的對手似心有不甘拿起類似水泥磚塊的重物砸出回擊，但可能距離沒拿捏好，不慎扔到科沃後腦部位當場濺血倒地不起，最後才在人員攙扶下起身離場就醫。

綜合媒體報導，科沃受傷後裁判、醫護連忙上前查看狀況，並將他送往醫院急救、手術取出腦部裡的血塊，科沃的經紀人也證實，科沃雖保住一命，但需住在加護病房接受觀察治療。多明諾則被墨西哥拳擊與摔角委員會勒令無限期停賽。

報導指出，片段畫面中可見，事發前多明諾走向後台區域徒手搬起一塊水泥再返回賽場上，人都還沒完全跨越包圍的繩索站穩，台下的科沃突然手持未拉開的鐵椅，朝多明諾的頭部用力敲了兩下，發出清脆巨響，接著甩掉手中的「兇器」後離開，遭襲擊的多明諾身軀瞬間搖晃不止，且不甘示弱地走向場中央拿起大水泥塊扭腰使勁一砸，科沃隨即咚地趴在地上，一旁似可見一小攤血跡。

報導提到，事發後多明諾一度下台想了解科沃的傷勢情況但被阻擋、拒絕，他表示對於自己的行為感到後悔，並解釋原本是想拿水泥塊砸科沃的背部卻失手，「當他從蹲下動作起身時，磚塊已拋在空中」，同時強調他沒有要傷害科沃的意圖，也不想替自己找藉口開脫，而是希望能展開一場精彩的決鬥，還盛讚對手很強壯、帥氣的人。

  • 墨西哥週一晚間一場摔角比賽疑似變調成兩名選手抄傢伙互毆受傷濺血。（圖翻攝自「el mundo」官網畫面）

    墨西哥週一晚間一場摔角比賽疑似變調成兩名選手抄傢伙互毆受傷濺血。（圖翻攝自「el mundo」官網畫面）

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