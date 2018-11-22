室內賽變大亂鬥？ 選手抄鐵椅、磚塊互毆爆頭濺血...

2018-11-22 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥週一晚間一場摔角比賽變調淪抄傢伙互毆？！一名來自波多黎各的44歲選手科沃（El Cuervo）疑趁比賽暫停期間，高舉鐵椅攻擊54歲的多明諾（Angel o Demonio），破頭流血、鼻青臉腫的對手似心有不甘拿起類似水泥磚塊的重物砸出回擊，但可能距離沒拿捏好，不慎扔到科沃後腦部位當場濺血倒地不起，最後才在人員攙扶下起身離場就醫。

綜合媒體報導，科沃受傷後裁判、醫護連忙上前查看狀況，並將他送往醫院急救、手術取出腦部裡的血塊，科沃的經紀人也證實，科沃雖保住一命，但需住在加護病房接受觀察治療。多明諾則被墨西哥拳擊與摔角委員會勒令無限期停賽。

報導指出，片段畫面中可見，事發前多明諾走向後台區域徒手搬起一塊水泥再返回賽場上，人都還沒完全跨越包圍的繩索站穩，台下的科沃突然手持未拉開的鐵椅，朝多明諾的頭部用力敲了兩下，發出清脆巨響，接著甩掉手中的「兇器」後離開，遭襲擊的多明諾身軀瞬間搖晃不止，且不甘示弱地走向場中央拿起大水泥塊扭腰使勁一砸，科沃隨即咚地趴在地上，一旁似可見一小攤血跡。

報導提到，事發後多明諾一度下台想了解科沃的傷勢情況但被阻擋、拒絕，他表示對於自己的行為感到後悔，並解釋原本是想拿水泥塊砸科沃的背部卻失手，「當他從蹲下動作起身時，磚塊已拋在空中」，同時強調他沒有要傷害科沃的意圖，也不想替自己找藉口開脫，而是希望能展開一場精彩的決鬥，還盛讚對手很強壯、帥氣的人。

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