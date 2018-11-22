英博士生被控間諜罪 阿聯法院判無期徒刑

2018-11-22 00:30

〔中央社〕家屬發言人表示，阿拉伯聯合大公國法院今天以間諜罪判處英國學生赫吉茲終身監禁。路透社報導指出，赫吉茲是替英國政府從事間諜活動。

這名發言人告訴記者：「我們證實，他被判處終身監禁。」

「庭審不到5分鐘就結束，連他的律師都未出庭。」

英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）表示，針對阿聯法院這項判決，「深感震驚且失望」。

他說：「今天的判決不是我們對友邦和可信賴夥伴阿聯的期待，而且和先前的保證相互違背。」

現年31歲的赫吉茲（Matthew Hedges）是英國杜倫大學（Durham University）博士生，他正在研究2011年阿拉伯之春（Arab Spring）革命後阿聯的外交和內部安全政策，在結束阿聯2週研究之行後，5月5日在杜拜機場準備搭機離境時遭到拘留。

赫吉茲10月29日獲得交保，但持續受到監控，直到今天第3次庭審。

赫吉茲的妻子特哈達（Daniela Tejada）先前積極營救夫婿，她上個月曾表示，儘管赫吉茲獲得交保，但她無法開心起來，必須等到他完全獲得自由。

阿聯檢察總長夏姆希（Hamad Saif al-Shamsi）本月稍早表示，赫吉茲被控「為某國從事間諜活動，破壞阿聯的軍事、政治和經濟安全」。

赫吉茲始終否認這些指控。

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