南韓平昌冬奧獲好評 8成民眾大讚「成功」的原因是…

南韓2018平昌冬季奧運落幕後，南韓進行民調訪問，統計高達8成的民眾肯定平昌冬奧，給予「成功的奧運會」評價。（美聯社）

2018-11-22 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕南韓2018平昌冬季奧運落幕後，南韓進行民意調查，高達8成民眾肯定平昌冬奧，給予「成功的奧運會」評價。

據《韓聯社》報導，平昌冬奧組委主席李熙范上月公布冬奧財政盈餘達5500萬美元（約台幣17億元）。南韓開發研究院李在亨博士昨天（21日）也發布4月底進行的問卷調查結果，顯示66.2％的人關注平昌冬奧，其中受訪者們認為，平昌冬奧最大的影響，是營造兩韓和解的氣氛。

據悉，平昌冬奧的經濟效益高達41.6萬億韓元（約台幣1萬1369億元），還提供了23.2萬人的就業機會。統計結果有高達81.4％的南韓民眾將之評價為「成功的奧運會」，肯定平昌冬奧帶來的經濟、政治等效益。

國際奧委會協調委員會主席古尼拉（Gunilla lindberg）指出，平昌冬奧藉著最新的設施和高水準的營運，向世界傳達和平能量，為奧運開創新前景，取得大成功。

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