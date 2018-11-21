紐時：川普想下令起訴希拉蕊、FBI前局長

紐約時報披露，美國總統川普曾有意下令司法部起訴前民主黨總統候選人希拉蕊（左）和前聯邦調查局長柯米（右）。（法新社檔案照）

2018-11-21 23:26

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕紐約時報20日報導，美國總統川普今年春季曾向白宮前法律顧問麥甘表示，他想下令司法部起訴前年總統大選民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓，以及聯邦調查局（FBI）前局長柯米；麥甘當時以此舉恐讓川普被控濫權、面臨彈劾風險為由，斷然回絕該項提議，但川普之後仍持續私下與其他人討論司法調查希拉蕊、柯米的可行性。報導指出，此事顯然是川普將司法部視為打壓政敵工具的猖狂實例之一。

紐時引述匿名消息來源報導，麥甘為了捍衛自己的論點，曾讓白宮律師團撰寫一份備忘錄，概述川普命令司法部起訴異己（希拉蕊和柯米）可能面臨的後果，包括司法部檢察官可能拒絕聽令、法庭拒絕受理、國會可以調查總統在此案是否涉及濫權並發動彈劾等。麥甘今年秋季已辭去白宮法律顧問一職，他拒絕透露曾給川普哪些法律建議，僅強調就他所知，川普從未命令任何人起訴希拉蕊或柯米。

紐時也引述其他消息來源，指稱川普認為，柯米向紐時透露與總統間的談話內容，屬違法之舉；川普經常指控希拉蕊和其夫婿、前總統柯林頓成立的基金會涉嫌貪污，以及希拉蕊擔任國務卿期間，用私人電子郵件伺服器發送數千封電郵洽公的行為，明顯違法。紐時表示，川普的律師團曾私下要求司法部調查柯米「處理政府敏感資訊不當」、柯米在調查希拉蕊「電郵門」的角色。

川普長女、白宮資深顧問伊凡卡19日甫遭華盛頓郵報爆料，去年曾用私人電郵信箱發送數百封郵件洽公，情節宛如希拉蕊「電郵門」翻版。川普20日公開痛斥媒體，稱其將伊凡卡類比希拉蕊的說法根本是「假新聞」，還主張伊凡卡沒有錯，她沒用私人伺服器，寄發的電郵也不含機密資訊。對此，國會參、眾議院的共和黨與民主黨議員已表態，將「仔細調查」伊凡卡是否違反聯邦紀錄法等相關規定。

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