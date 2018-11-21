父母控亞馬遜 無包裝禮物摧毀耶誕節驚喜

2018-11-21 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕距離耶誕節只剩1個多月，國外有不少家長準備替孩子添購禮物。不過有名憤怒的母親指控，知名電商亞馬遜的無包裝商品，讓孩子提早知道禮物，毀了孩子的幻想，讓她的女兒直呼「再也不信耶誕老人」。發言人指出，減少包裝是公司計畫，若沒有勾選「無包裝選項」，商品就不會「裸體」寄出。

綜合外媒報導，亞馬遜被1名憤怒的母親指控「破壞耶誕節」。這名母親在推特上寫到，自己在網站上為孩子購買的禮物寄來時，完全沒有包裝，直接暴露禮物內部，讓她的女兒覺得「耶誕老人是假的」。

其他家長紛紛表達不滿，就連阿公阿嬤們也相當不悅。另名父親說到，亞馬遜毀了孩子們的驚喜，他的兒子直接在前廊發現自己禮物。有名母親怒罵，為什麼不肯包裝禮物，尤其是在每年僅有1次的耶誕節。

外媒指出，亞馬遜過去因「過度包裝」為人詬病。發言人表示，亞馬遜不斷的為客戶開展工作，計畫和全球製造商合作，讓他們以自己的包裝運輸，不需要額外添加包裝；消費者若想要包材，就不能勾選「無包裝選項」。不過網友回應，網頁會預先勾好無包裝選項，不注意就會讓商品裸體出貨。

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