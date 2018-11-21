2年花1500萬元出差！ 聯合國環境署長惹議下台

聯合國環境署（UNEP）署長索爾海姆（Erik Solheim）週二（20日）宣布辭職。他因差旅費過高而飽受批評。（法新社）

2018-11-21 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國環境署（UNEP）署長索爾海姆（Erik Solheim）週二（20日）宣布辭職。他因差旅費過高而飽受批評，在不到2年的時間裡，出差費用竟高達48.8萬美元（約新台幣1500萬元）。

《德國之聲》報導，現年63歲的挪威人索爾海姆2016年起擔任總部位於肯亞首都奈洛比的UNEP署長，但今年9月被發現差旅費高得驚人，在不到2年的時間內，索爾海姆不斷飛往世界各地，頻繁到歐洲出差，尤其是巴黎和他的出生城市奧斯陸。

披露此事的聯合國內部監督報告指出，除對氣候的影響及高額開支外，索爾海姆還未能說明，所有這些差旅的確都與公務有關。索爾海姆則辯解，這些出差實有必要，有助於彰顯UNEP的工作。

索爾海姆也在《奈洛比日報》上指責監督報告錯誤百出。他稱，他是聯合國內走在前面的改革者，但很多人抵制改革，因此才有這份報告出爐。

據外交圈內人士稱，以秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）為首的聯合國高層對索爾海姆施壓，稱他這種行為在經費拮据、氣候變化的時代，已不符合UNEP的形象和宗旨。

索爾海姆本週四起不再擔任UNEP署長。古特雷斯已宣布，索爾海姆的副手、來自坦尚尼亞的姆蘇亞（Joyce Msuya）將暫任署長一職，直至找到新領導人。

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