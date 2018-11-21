向空服員要水卻拿到一杯冰塊 他討拍反被網友嗆「小氣鬼」

2018-11-21 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕有個男子在臉書上抱怨，自己搭乘酷航（Scott）從新加坡到日本的班機，向空服員要水卻得到一杯冰塊，空服員請他「冰塊溶化後再喝」，讓他覺得服務不周。不過有網友直言，為何不購買只需幾塊錢的機上瓶裝水，也有網友回嗆，可以拿空服員的杯子去廁所裝水。

據《每日郵報》報導，臉書名稱Gene Goh的新加坡吳姓男子在酷航臉書留言抱怨，自己搭乘新加坡飛日本大阪的航班，起飛遭延誤，他登機後向空服員要一杯水，空服員卻回說只提供瓶裝水，而且必須花錢購買，他不願意買，要求空服員裝一杯自來水給他，空服員最給了一杯冰塊，告訴他等冰塊融化後再喝。

這讓吳男相當不滿，認為乘客可以獲得某種程度上的服務，「我只是想要1杯水，不在乎是不是水龍頭出來的」，批評空服員行為不合理。

可惜吳男討拍失敗！有網友回應說，瓶裝水只要幾個零錢，怎麼可能負擔不起？大讚空服員做出正確決定。也有網友回酸，應該要心懷感激，因為這杯冰塊是完全免費的，真的想喝水的話，就拿著這個杯子去廁所裝水就好。

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