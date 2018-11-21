中國在西沙群島浪花礁設新平台 美智庫疑軍事用途

中國在南海西沙群島偏遠的浪花礁建置新海上平台，未來可能用於軍事用途。（圖擷取自AMTI網站）

2018-11-21 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）指，衛星照看見中國已在南海西沙群島偏遠的浪花礁（Bombay Reef）建置新海上平台，未來可能為軍事用途。

據CSIS旗下的亞洲海事透明倡議（Asia Maritime Transparency Initiative，AMTI）表示，透過最新衛星照能得知，浪花礁上出現新的海上平台，長約27公尺、寬約12公尺，頂部有天線外罩和太陽能板，目前用途不明，但可能會用於軍事目的。4月時拍攝的衛星照還沒有這些新建設施，是在7月的照片中才首次出現。

AMIT指出，浪花礁鄰近西沙群島通往南沙群島的主要航道，地理位置優越，適合設置感測陣列，可以擴大中國在此航道上的雷達或訊號情報蒐集。另外，考量西沙群島的戰略位置，往後在別的地方可能也會出現類似的平台。

綜合中媒報導，中國外交部發言人耿爽在記者會上表示，西沙是中國領土，不具主權爭議，「在自己的領土開展建設活動無可非議。」

據了解，南海主權爭議不斷，西沙群島現由中國控制，但越南也不斷宣稱擁有其主權。

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