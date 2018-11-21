謝志偉德國大學演說 籲國際社會調整對台政策

2018-11-21 21:21

〔中央社〕駐德代表謝志偉日前在德國知名的佛萊堡大學演講時表示，台灣是獨立的民主國家，歷經30年的民主化過程，不可能輕易放棄自由而就範，他呼籲國際社會調整對台政策。

德國南部的地方報紙「巴登日報」（Badische Zeitung）15日以「將中國拋諸腦後」為題，報導謝志偉在佛萊堡（Freiburg）大學的演講。該校本學期舉辦「聚焦東南亞」系列講座，由謝志偉擔任首場的講者。

據巴登日報報導，謝志偉在演講中表示，台灣不是叛離的一省，而是獨立的民主國家，「我們不再稱自己代表中國，我們是台灣。」

謝志偉期盼國際社會不要懾服於北京的一中政策，承認台灣的國家地位，讓台灣總統訪問德國，「我們民主方式選出的總統，不該像恐怖份子一樣，不能出訪德國。」

他還呼籲歐盟和德國，面對新的時空條件，不該繼續容忍中國在軍事和外交上的擴張作為。

謝志偉強調，台灣是言論自由的國家，歷經30年的民主化進程，「台灣不可能放棄自由而就範，因此台灣不會是屬於中國的。」

謝志偉昨天透過臉書表示，自由民主台灣不會是專制獨裁中國的一部分，台灣若消失，很多中國人的希望就會幻滅。他相信只要真誠說出台灣的故事，台灣在國外就會受到理解、尊重和支持。（編輯：高照芬）

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