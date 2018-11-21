駭人聽聞！ 印度無業男姦殺9女童 下手前先打斷腿

2018-11-21 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕印度不時發生駭人聽聞的姦殺案，當地警方今（21）日表示，一名被捕的20歲無業男子坦承，過去2年內，他在首都新德里和其他3個城市，姦殺了9名女童，這些遇害者年齡為3歲至7歲。

《路透》報導，這名無業男子因在古爾岡（Gurugram）的貧民窟姦殺一名3歲女童，週一被警方逮捕。古爾岡警方的公關官員柏肯（Subhash Boken）表示，這名男子在強姦受害者前，通常會先打斷她們的腿，「事後他會殺了她們」。

警方已發現有3起兒童死亡案件與該男子有關，並正在調查其他案件。9起命案中，有4案在德里，3案在古爾岡，另外2案分別在北方邦的占西（Jhansi）和中央邦的瓜廖爾（Gwalior）。

男子告訴警方，他是朝那些在社區廚房撿食物的女童為目標，以糖果和錢誘拐綁架。他11日在古爾岡拜訪妹妹並犯下最後一案，最後在占西被逮。

印度今年已通過更嚴厲法律，規定強姦12歲以下兒童者最重可判處死刑。但人權組織表示，相關案件仍持續在印度發生，「警方、政府官員和整個社會必須為受害者和家屬提供支援」。

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