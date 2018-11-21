羅馬尼亞出現吉普賽娃娃婚 10歲男童娶8歲新娘

2018-11-21 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞的多爾日縣（Dolj）日前舉行1場傳統吉普賽婚禮，新郎與新娘分別只有10歲及8歲，親友們開心的手舞足蹈，新娘以超齡裝扮現身，主持人還叫新郎「放下玩具」。影片公布後引起網友正反論戰，有網友認為早婚是舊有陋習，有另名網友堅稱，婚禮沒有真正法律效益，只是慶祝而已。

綜合外媒報導，這場吉普賽傳統婚禮影片中洋溢歡樂，賓客們唱歌跳舞，主持人還對新郎說「把玩具放旁邊，今天你要結婚了」，影片隨即在網路掀起討論。

有網友直指這項早婚習俗相當落後，讓2名孩子結婚簡直是悲劇，傳統文化也不是完全正確的。不過網友沃欽（Don Vochin）堅稱，這場婚禮只是場慶祝儀式，不具有任何法律效益，正式結婚儀式會等到新郎、新娘長大時，才能舉行。

據聯合國人權事務高級專員辦事處表示，在羅馬尼亞某些吉普賽地區存有早婚習俗，婚禮小新娘嫁入夫家後，不會和丈夫發生性行為，並在未來幾年繼續和娘家父母生活，婚禮比較傾向於訂婚的形式。

在羅馬尼亞的法律中規定，男性的最低結婚年齡是18歲，女性則是16歲，要提出正當理由，並經由官方醫師認可，地方議會就能批准15歲結婚。目前吉普賽社區和當局皆尚未對此事做出回應。

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