日經紀公司社長強壓員工頭入火鍋 辯稱「只是惡作劇」

2018-11-21 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本1間模特兒經紀公司遭當地媒體爆料，發生職場霸凌事件。社長將男員工的頭強按入火鍋多達2次，圍觀者無一人阻止，男員工最後嚴重燙傷，還差點失明。社長受訪時，辯稱是開玩笑，並無悔意，讓日本民眾氣得要肉搜這名惡劣社長。

據《週刊新潮》報導，2015年12月，時年25歲的社長在尾牙上，把23歲的男員工的頭壓入滾燙火鍋中，第1次被按入時間較短，在第二次時，社長甚至加重力道，過了一會兒男員工才被拉出，過程中火鍋因男子掙扎被弄翻。影片裡可見，沒有人制止社長，圍觀者只是跟著大笑和起鬨。

這名男員工透露，平日就常被社長欺凌，已經瀕臨崩潰，當時社長以「客戶在場」，要做些好玩的事為由，便把他的頭按入火鍋內。男員工也表示，自己的臉因此嚴重燒燙傷，還差點失明，經診斷後確認無法恢復原貌。這名男員工目前考慮向社長提告。

施暴的社長對媒體供稱，當時只是惡作劇、開玩笑，絲毫沒有任何悔意。這起事件也引發日本民眾怒火，決定發起肉搜，日本民眾認為社長行為不是霸凌而已，已經觸犯到刑事上的傷害罪，應該公布社長姓名。報導指出，如今僅知道，該公司旗下藝人多是少女雜誌《Popteen》的模特兒。

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