南韓發現世上最小恐龍足印 長度僅1公分

2018-11-21 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕有研究團隊在南韓發現了世界上最小的恐龍足印，僅1公分。專家推測，這些足印的主人是小型肉食恐龍，體型大約等同一隻麻雀。

綜合外媒報導，研究團隊於2011年在南韓一處考古遺址發現這些有1.1億年歷史的足印。率先發現的人是晉州教育大學教授Kyung Soo Kim，足印獲命名為「Dromaeosauriformipes rarus」，意即馳龍家族成員的罕見足印。

團隊成員之一、昆士蘭大學研究員羅米利奧（Anthony Romilio）說，當他看見那些小小的足印時，他感到相當震驚，每個足印長度只有1公分，這意味留下足印的恐龍是一種可輕易握在手上的動物，「它們是世界上最小的恐龍足印」。

報導指出，這些足印的兩趾平放地上，第3隻腳趾內縮如貓爪，推測留下它們的生物是馳龍。專家們認為，這些小型肉食恐龍體型等同一隻麻雀，雙腳是一根火柴的長度。

研究人員還不確定這些足印是成年肉食恐龍或幼龍所留下，但如果是幼崽，則不確定它屬於特定哪一種類，因為伶盜龍（Velociraptor）與猶他盜龍（猶他盜龍）的腳都比它大，小型恐龍如中國小盜龍（Chinese Microraptor）的足印也比較大。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/