異形出沒？漁夫出海捕魚 竟抓到這條會尖叫的生物...

俄國漁夫在高緯度海域捕獲類似異形的生物，讓網友們嚇一跳。（圖擷取自Roman Fedortsov Instagram）

2018-11-21 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯1名漁夫先前出海至巴倫支海、北冰洋捕魚，竟意外捕獲1條酷似異形的生物，將牠放在手上端倪時，還可以聽見牠發出相當奇異的叫聲，該名漁夫拍攝影片並放在自己的Instagram與網友分享。

綜合外媒報導，俄國漁夫費多爾索夫（Roman Fedortsov）住在俄羅斯最西北部的莫曼斯克（Murmansk），全家人都以捕魚為業，從他本月14日放上的影片中能見，他在海中捕獲1條長條形、多足且單口的生物，口中還有能夠收縮的小刺隨著身體蠕動而反覆「綻放」，牠還不時發出尖銳的聲響。

多爾索夫在海平面下200至1000公尺處的中層帶（又稱暮色帶，twilight zone）捕魚，有時會捕捉到外型奇特的深海魚，其中有尖銳牙齒與鮟鱇魚類似，但有些則像極科幻片中的外星生物，他將所有捕獲的生物拍照後上傳網路分享，也讓他累積31萬粉絲。

多爾索夫指出，若海中奇異生物被捕獲後還有生命跡象，他就會把牠們放回海中，因海中生物不見得能適應陸地氣壓與溫度，大多數生物離開海洋後即喪命，他就會把死去的奇異生物帶回家。

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在 Instagram 查看這則貼文 Роман Федорцов（@rfedortsov_official_account）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 13 日 下午 7:37 張貼

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