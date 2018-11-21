屠宰場半天猛灌牛60公斤水 強國老闆：牠們不會痛苦

中國安徽一處屠宰場為增加牛隻體重，竟將牛「插管」灌入大量的水。（圖翻攝自微博南京零距離​）

2018-11-21 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽近日一處屠宰場為增加牛隻體重，以販售好價格，不惜將牛「插管」，灌入大量的水到牛的胃裡，導致許多牛隻倒地抽搐不止，行徑殘忍。

綜合中媒報導，安徽這間屠宰場為了讓牛隻能賣出好價格，竟每隻牛的鼻子插上塑膠管，並灌入大量的水到牛的胃裡，以達到增加牛隻體重的目的，有的牛隻甚至在短短12小時內，就被灌進60公斤的水，當場倒地抽搐不止。

報導指出，這些屠宰場的工人一天必須要灌3到4次的水，且每次灌水貫到牛的肚子明顯凸出後，還會拿東西堵住水管，避免牛「回水」讓水流出，警方獲報後到場調查，紛紛認為該行徑相當殘忍。然而，屠宰場老闆在接受記者採訪時，卻表示自己又沒有毒打牛群，認為這些牛「應該沒有那麼難受」。

警方表示，目前已逮捕29名犯罪嫌疑人，並查獲13頭灌水牛及6頭已被屠宰的灌水牛。

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