英350kg男拒出院「爽占4張床」 致70位病患手術延期

2018-11-21 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名重達350公斤的男子，病癒後仍賴在醫院3個月，不僅占據4張床位，導致70名病人的手術因此延期，還浪費納稅人12萬英鎊（約台幣480萬元）。

綜合外媒報導，33歲的英國男子克勞福德（Matthew Crawford）已入院長達半年，3個月前他收到出院通知，但有消息指出，因克勞福德有襲擊護士的前科，原定的醫療機構不願接收，他本人因此留下並表示，直到找到合適的護理中心前都不會離開。

報導表示，由於克勞福德需要特別儀器輔助照顧，所以繼續佔用4張床位，造成70位病人的手術因此被延期或取消。且他每週開支驚人，英國國民健保署（NHS）每週付7000英鎊為他租用特殊的床（新台幣約28萬元），襲擊護士的醜聞曝光後，NHS又花6萬英鎊（新台幣約240萬元）替他善後。

報導提及，克勞福德常在社群軟體上炫耀自己每月有650英鎊（新台幣約2.6萬元）的福利金，甚至將這些費用用在娛樂上。醫護人員對此深感憤怒，卻又擔心克勞福德還會繼續在醫院待到聖誕節。

英國一名重達350公斤的男子，病癒後仍賴在醫院3個月，不僅占據4張床位，導致70名病人的手術因此延期，還浪費納稅人12萬英鎊（約台幣480萬元）。（圖擷取自臉書-Matthew Tom Briscoe Crawford）

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