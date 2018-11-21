時代雜誌2018風雲人物會是誰？ 川普：我！

川普曾在2016年被《時代》雜誌選為「年度風雲人物」，當期封面標題為「美利堅分裂國總統」。（美聯社）

2018-11-21 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國《時代》雜誌自1927年起，每到年底都會選出當年帶來最大影響的「年度風雲人物」，美國總統川普（Donald Trump）日前被記者詢問認為今年誰會中選，他回說，有誰能比我更適合？

綜合外媒報導，川普曾在2016年被《時代》雜誌選為「年度風雲人物」，當期封面標題為「美利堅分裂國總統」。去年底，又因此事鬧出不小風波，川普稱自己可能連2年中選，但隨後被雜誌方打臉。

臨近年底，川普週二被記者問到，他認為誰今年會被《時代》雜誌選為「風雲人物」，他先是回答，「我不知道，這取決於《時代》雜誌。」

隨後，川普也提醒媒體他曾在2016年被選為「風雲人物」，並接著說，「我無法想像有誰能比我更適合，你能想像川普以外的人獲選嗎？」

《華盛頓郵報》指出，一直以來川普耽溺於讓自己的臉登上《時代》雜誌封面。2016年，他在總統大選獲勝後，被選為「年度風雲人物」，他告訴記者，「我認為這是非常大的殊榮」。

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