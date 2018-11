從未出席白宮記者協會晚宴 川普曝明年可能參加

2018-11-21 16:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統參加白宮記者協會晚宴、發表內容輕鬆的講話是持續近一百年的傳統。川普入主白宮後卻從未出席這個每年4月舉行的活動。然而,川普昨日在推特上暗示,由於明年的晚宴主講嘉賓不是諧星,他將考慮參加。

《中央社》報導,白宮記者協會晚宴自1921年開辦,從1980年至2017年,兩黨總統每年幾乎都會參與這項盛會,川普就任美國總統後卻從未出席。

然而,於明年4月27日舉行的白宮記者協會晚宴,將打破邀請諧星擔任主講嘉賓的傳統,改邀歷史學家和傳記作家契爾諾(Ron Chernow),他以研究美國總統生平聞名。

川普推文表示,喜劇演員沃爾夫(Michelle Wolf)去年在白宮記者協會晚宴表現奇差,而這次將是數十年來,首次邀請不是諧星的作家擔任主講嘉賓。「這是讓這個垂死的夜晚和傳統重整旗鼓良好的第一步!也許我會參加?」

So-called comedian Michelle Wolf bombed so badly last year at the White House Correspondents’ Dinner that this year, for the first time in decades, they will have an author instead of a comedian. Good first step in comeback of a dying evening and tradition! Maybe I will go?