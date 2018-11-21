從未出席白宮記者協會晚宴 川普曝明年可能參加

川普暗示，明年可能會出席白宮記者協會晚宴。（美聯社）

2018-11-21 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統參加白宮記者協會晚宴、發表內容輕鬆的講話是持續近一百年的傳統。川普入主白宮後卻從未出席這個每年4月舉行的活動。然而，川普昨日在推特上暗示，由於明年的晚宴主講嘉賓不是諧星，他將考慮參加。

《中央社》報導，白宮記者協會晚宴自1921年開辦，從1980年至2017年，兩黨總統每年幾乎都會參與這項盛會，川普就任美國總統後卻從未出席。

然而，於明年4月27日舉行的白宮記者協會晚宴，將打破邀請諧星擔任主講嘉賓的傳統，改邀歷史學家和傳記作家契爾諾（Ron Chernow），他以研究美國總統生平聞名。

川普推文表示，喜劇演員沃爾夫（Michelle Wolf）去年在白宮記者協會晚宴表現奇差，而這次將是數十年來，首次邀請不是諧星的作家擔任主講嘉賓。「這是讓這個垂死的夜晚和傳統重整旗鼓良好的第一步！也許我會參加？」

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