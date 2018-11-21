設計師嗆「中國是屎國」引巨星紛抵制 DG大秀泡湯

「起筷吃飯」系列短片被質疑有歧視華人之嫌。（圖擷取自「Dolce & Gabbana」Instagram）

2018-11-21 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕義大利品牌Dolce & Gabbana（DG）為了今天在上海的大秀，近日在網路釋出不少宣傳短片，其中有短片被中國人認為有歧視之嫌，引發爭議後，設計師更在IG留言，「中國是屎國」，讓戰火越燒越烈，原預定出席的中國藝人紛紛拒絕到場，這場大秀因此泡湯。

綜合媒體報導，在引發爭議的宣傳系列短片「起筷吃飯」中，一名女子示範用筷子吃披撒、義大利麵等食物，代表中國、義大利文化交流，但影片中旁白的中文口音、使用筷子的怪異動作，讓中國網民看了大為光火，認為其中有歧視、侮辱的意味，引發中國網民大舉撻伐，DG隨即刪除放在微博的爭議短片，事後設計師Stefano Gabbana在IG留言怒嗆，「中國是屎國，Dolce & Gabbana沒有中國也能過得很好」，讓戰火越燒越烈。

事發後，原預定出席大秀的黃曉明、陳坤、章子怡、迪麗熱巴、王俊凱等藝人紛紛表態拒絕到場、揚言抵制DG，中華人民共和國文旅部更發出消息，指出今晚9點在上海的這場DG大秀已取消。

今天DG分別在微博、IG發文聲明，「Dolce&Gabbana的官方Intragram帳號和Stefano Gabbana的Instagram帳號被盜」、「我們為這些不實言論給中國和中國人民造成的影響和傷害道歉​​​​」，緊急滅火。

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