不是黑死病或世界大戰！科學團隊揭露人類史上最黑暗的1年...

研究顯示，西元536年大規模火山爆發，導致一連串自然災害。圖為火山灰示意圖。（美聯社）

2018-11-21 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕被問到人類史上最黑暗的時期，有些人可能認為是黑死病肆虐，或是兩次世界大戰的生靈塗炭。最新研究指出，人類最黑暗的年代可能是在西元536年。

綜合外媒報導，由科學家與歷史學家組成的團隊研究成果顯示，西元536年可說是人類史上最黑暗的一年。英國諾丁漢大學教授勒夫拉克（Christopher Loveluck）說，大規模的火山爆發產生巨量火山灰壟罩北半球，在缺乏陽光的情況下導致氣溫驟降，作物欠收，進而引發饑荒，這樣的災害持續到了西元542年，低溫、饑荒和鼠疫同時侵襲東羅馬帝國。

勒夫拉克指出，火山爆發和542年的瘟疫導致了歐洲經濟停擺，直到575年才有復甦的跡象，因為用來冶煉銀的鉛礦再次出現，顯示出因經濟活動的發展，使用貨幣的需求自然浮現，歐洲經濟也在640至660年間快速成長、轉型。

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