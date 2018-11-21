李昌鈺下月於美國舉行婚禮 未婚妻曾把他「寫進書中」

國際知名刑事科學鑑定專家李昌鈺傳喜訊，預計今年12月1日與中國企業家蔣霞萍結婚。（資料照）

2018-11-21 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕國際知名刑事科學鑑定專家李昌鈺傳喜訊，年底將與中國企業家蔣霞萍結婚，並在婚後定居美國康州。據了解，李昌鈺與蔣霞萍是認識多年的好友，李昌鈺2年前在蔣霞萍出新書時，不但熱情幫她站台，還以真實身分成為書中一角。

《北京文藝網》報導，中國企業家、現任嘉迪集團（香港）有限公司董事長蔣霞萍，2016年曾在上海舉辦新書《鳳凰涅槃》發表會，李昌鈺夫婦當時特別從美國到場力挺、參加記者會，李昌鈺也為該本書寫序，稱讚蔣霞萍的作品「很吸引人也很感人」。報導稱，李昌鈺和蔣霞萍是相識多年的好友，李昌鈺也以真實身分，成為蔣霞萍筆下的主角之一。

本報報導，李昌鈺去年喪妻，夫人宋妙娟出生於馬來西亞英屬砂勞越，兩人攜手55年，宋妙娟去年因中風過世。李昌鈺與蔣霞萍將在下月1日結婚，預計婚禮將由法官Charles Gill主持，賓客部分僅邀請雙方子女與親友參加，婚後兩人將定居康州。

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