首度飆破1500兆韓元大關 南韓家庭負債創歷史新高

南韓家庭償債壓力達歷史最高點。（美聯社）

2018-11-21 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕南韓央行今天公布最新數據，截至2018年第3季，南韓家庭信貸餘額首度飆破1500兆韓元大關（約新台幣41.1兆），創下歷史紀錄，而信貸增速高於收入幅度的現況，亦導致南韓家庭償債壓力達歷史最高點。

根據《韓聯社》報導，南韓央行今天公布數據，指南韓家庭信貸總額為1514兆韓元（約新台幣41.5兆），創歷史新高，不過負債增加速度已逐漸放緩，本季度負債增加22兆韓元（約新台幣6000億元），低於2018年第2季度的24.1兆韓元（約新台幣6600億元），再創2014年第4季度以來之最低增幅。

《韓聯社》進一步引述南韓統計廳發布的資料，指南韓家庭信貸餘額的增加速度現仍大於收入增加均速，據此前的分析，南韓家庭負債規模持續增大，利率同步上升，本息規模亦隨之增長，然收入增幅卻跟不上，導致韓國家庭償債壓力現已達到歷史最高點。

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